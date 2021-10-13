為配合拓展鳳梨釋迦內需市場策略，並穩定農民收入，農委會13日推出台東鳳梨釋迦收入保險，提供每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元2種方案供農民選擇，保單開賣至10月31日止，台東地區種植鳳梨釋迦之農民把握時效投保。

農委會表示，2017年在台東地區推出釋迦收入保險，承保品項包括大目釋迦及鳳梨釋迦2種，保障範圍涵蓋價格下跌及產量減少的風險，當時考量鳳梨釋迦以外銷為主要市場，所以在保險理賠設計，以保障農民收入為主，與這次所推出新型態保單，提供種植農民生產成本保障有所不同。

這次推出的新型態鳳梨釋迦保單，其保險期間為11月1日至2022年4月30日，每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元2種，其保險費分別為1682元及5914元。為有效減輕農民負擔，

這次保單農委會也提供補助1／2保費，另台東縣政府也有補助10％。以保障額度40萬元每公頃保險費1682元為例，農委會補助841元，台東縣政府補助168元，農民僅負擔673元即可獲得基本保障。

農委會進一步強調，為鼓勵農民踴躍參與農業保險，農民僅需明確填寫相關書表文件所列地號、地段、投保面積等資料，並繳交自行負擔的保費即完成投保程序。此外，還要提醒農民，如已於4月至6月期間，就同一地號土地投保釋迦收入保險，不得再行投保這次推出的鳳梨釋迦保單，以避免重複保險的情況發生。

農委會指出，全球氣候變遷日趨嚴峻，因應極端天氣發生之頻率及強度增加，面臨的災害型態多元，農民可藉由農業保險移轉風險，目前已開發25種品項、38張保單。