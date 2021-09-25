今天氣不穩定，受東北風影響，迎風面降雨機率高；昨晚基隆北海岸一帶已有大雨發生。中央氣象局今晨解除大雨特報，不過隨時都有機會再發布，尤其北台灣，要注意天氣特報。蒲公英颱風持續發展，未來將增強為強烈颱風，預估29日轉彎北上，朝日本去。

這波天氣以微弱東北風為主，迎風面北海岸、東北角一帶水氣偏多，東部也有雲系移入。可預期的是，大雨特報將不定時、不定點發布，民眾外出應留意天氣預報。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指「蒲公英」颱風正在關島西北方海域向北北西前進，由於環境適合其發展，強度將增強至強烈颱風。吳德榮指出，「蒲公英」會在日本南方迴轉，對台灣無影響。

蒲公英將發展為強颱，預估將轉彎北上往日本去。（中央氣象局提供）

根據氣象局潛勢路徑圖，「蒲公英」轉彎的時間點落在29日，屆時將北上往日本移動。

今起至下周二，除了迎風面有局部雨，大台北東側也有短暫雨機率；背風面地區無影響，天氣晴朗、白天炎熱，高溫達35度；中南部山區午後有局部雨。