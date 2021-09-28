今日環境風場為東北風，迎風面北部地區擴散條件佳；中南部地區空氣品質普通。環保署指出，依監測資料及氣象局28日10時氣象資料顯示，今天環境風場為東北風，北部位於迎風面，擴散條件佳，竹苗以南位於下風處，較易累積污染物；午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。北部、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門地區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

環保署提及，明天環境風速減弱，西半部擴散條件稍轉差，清晨及夜間較易累積污染物，午後受光化作用影響，空氣品質多為普通等級。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；30日環境風速減弱，西半部擴散條件稍轉差，清晨及夜間較易累積污染物，午後受光化作用影響，空氣品質多為普通等級。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。