彰化大村5000坪紙業工廠烈焰狂燃，3名員工燒傷送醫。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化大村5000坪紙業工廠烈焰狂燃，3名員工燒傷送醫。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化大村5000坪紙業工廠烈焰狂燃，3名員工燒傷送醫。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化大村5000坪紙業工廠烈焰狂燃，3名員工燒傷送醫。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化紙業工廠烈焰狂燃 5000坪廠房付之一炬3名員工燒傷送醫。

彰化縣大村鄉美港路紙業工廠廠2日晚間6時32分發生火警，由於堆置庫存都是易燃物，霎時烈焰狂燃，5000多坪鐵皮廠房陷入一片火海，照亮半邊天空，17名夜間作業的員工緊急疏散，其中3名員工燒燙傷緊急送醫，到了晚間9點多，現場火勢還沒燒盡。

這場工廠大火來得突然又猛烈，工廠夜間還有安排夜間作業，員工表示，一開始發現起火，嘗試要滅火，但根本滅不了，瞬間轟得狂燃，整座工廠都燒起來，員工緊急疏散，但還有3人來不及，遭火舌紋身。火勢還猛衝天際，讓方圓數十里之內住戶都看的驚心動魄。

彰化縣第二大消防大隊6分隊全出動，共動員消防車32輛、救護車6輛，消防人員69人前往搶救，現場有3名員工受傷送醫，19時33分火勢控制。

廠房鐵皮屋雖然好幾棟，但幾乎彼此接連，廣達5000多坪，全都堆放易燃品，火勢一發不可收拾，整片火海，澆灌根本滅不了，燒到鐵皮一棟棟轟然塌陷，幸好周邊都是農田，不至於往廠區外蔓延。

第二消防大隊長徐溫聰表示，火勢狂燒，隊員都還在現場佈布中，起火原因和損失等都還待進一步調查，現場作業的17名員工，都完全疏散，沒有人受困。