嘉義知名豆奶攤3年前發生食物中毒事件，甚至有1名研究生延誤就醫致死，郭姓負責人另起爐灶，創設中央廚房製作豆漿、杏仁茶，添加「消泡劑」及「杏仁香料」卻未標示，所標示的ISO認證逾期，嘉義地檢署依詐欺、販賣虛偽標記之商品等罪嫌起訴郭男。

57歲郭姓男子經營「豆奶攤」連鎖早餐店，3年前有1家分店因蛋汁有沙門氏菌而發生食物中毒事件，有50多人就醫，1名男碩士生因延醫致死，嘉義地方法院依《食安法》判決該分店店長等3人各6月徒刑，得易科罰金，郭男無罪，此案現在上訴台南高分院審理中。

郭男遭檢舉在嘉義市東區設立中央廚房，嘉義地檢署檢察官指揮刑事局偵六大隊第六隊於去年12月間搜索，查扣一批相關飲品、原物料及生產機具、貨車，並將全案依詐欺罪、食安法移送法辦，檢方8日偵結起訴郭男。

起訴書指出，郭男是「阿志豆漿店」的負責人，製作豆漿、杏仁茶等飲料，以「豆作職人」的品牌銷售，包裝虛偽標示通過ISO品管認證、HACCP食安、已投保產品責任險2000萬元等，也未將「消泡劑」、「杏仁香料」等原料如實標記，以致消費者誤信通過上述品管認證。

郭男經營的連鎖豆奶早餐店員工指出，該店沒有販賣「豆作職人」飲品，店內的飲品都由中央廚房統一製作、供貨，上午營業結束後就由貨車全部載走回收，至於郭姓老闆的事情，他不清楚，無法回應。

嘉義市政府衛生局表示，去年底有配合檢警到「阿志豆漿店」調查，本案仍在司法管轄的階段，待司法有結果後，再研議是否追究行政罰責。