中市杜姓女子等人去年6月間透過通訊軟體向賴姓男子兜售虛擬貨幣「泰達幣」，談好條件後，杜女先以假髮等服飾變裝，依約與賴男見面，當面收走現金86萬3千元後，佯稱要以ATM自動櫃員機驗鈔，走進附近超商，並暗中連繫戴姓及許姓男子前來接應，杜女趁隙逃離，攤分現金給同夥。台中地檢署依詐欺罪起訴杜女等5人。

起訴書指出，杜女、戴男、李男、許男、林男與綽號「金貝貝」及「新意」等人結夥涉嫌詐欺取財，「新意」在去年6月5日透過通訊軟體聯繫賴男，詐稱有「泰達幣」可販售，雙方談妥，賴男要買86萬3千元「泰達幣」，並在中市1家通訊行交易。

杜女先購買假髮及服飾變裝，在6月6日晚間6時許由許男開車載到該通訊行，與賴男見面，拿到86萬3千元後，杜女以要使用ATM自動櫃員機驗鈔，即與賴男一起進入附近1間超商。

杜女暗中以通訊軟體聯繫戴男及許男接應，傳訊「退後一點」、「我要上車了」等語給開車在旁等候的戴男；再傳訊「你下車買東西故意擋我旁邊」給許男後，攜帶鉅款走出超商，賴男嚇得急追在後，許男趨前去擋賴男，杜女趁隙搭乘戴男車輛離去。

杜女上車後交30萬元給戴男，再聯繫許男，轉搭他的車子離開，杜女並在當天晚間11時許到南屯區將餘款56萬3千元交給李男及林男。事後，賴男驚覺受騙而報警。

杜女、許男、李男及林男等到案均否認詐欺取財，杜女供稱，她只是聽「金貝貝」的指示前往收款，戴男向她宣稱是正當交易；許男及李男都辯稱，僅單純載杜女到指定地點，並不認識其他人，也沒分到錢。

台中地院法官認定杜女刻意變裝與被害人見面，又安排戴及許接應，在案發後，對「新意」以通訊軟體詢問將來「工作」的規劃、交通及撤退等事，她回應指稱「看你們有什麼對策，我再來想過程要怎樣安排」，認定杜女掌握規劃詳細犯罪過程，且李男與林男在案發前就相識，不採信杜女等人說詞。