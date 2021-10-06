鐘姓男子自任職公司離職後，未經老東家同意下，擅自使用前公司申請的國內某知名人力銀行帳戶，1年間下載近10萬筆求職者個資，還提供部分資料給劉姓妻子，給劉女作為招攬員工用途，事後該知名人力銀行發現後向調查局報案。台北地檢署6日依《刑法》妨害電腦使用罪、《個人資料保護法》起訴鐘男夫妻。

檢調調查，鍾男原本在北市某公司任職，因職務關係，知悉公司因人事作業需要，在國內某大型知名人力銀行網站開設帳戶與密碼，但鍾男離職後，矇著老東家繼續使用，自2019至去年間，擅自登入老東家的人力銀行帳戶，下載求職者資料近10萬筆。

鐘男取得求職者個資後，再將其中數百筆資料提供給在壽險公司任職的劉姓妻子，供妻子招募員工使用；案經人力銀行察覺下載量異常，向調查局台北市調查處報案，調查局將鐘、劉及鐘男前公司負責人、主管等人送辦。

檢調調查時，鐘男夫妻坦承下載、使用求職者資料，但否認有犯罪故意，辯稱這些資料在網路上也查得到；至於鐘男前公司負責人、主管則否認知情。

檢察官採信鐘男前公司負責人、主管說詞，將2人不起訴，另鐘男夫妻則依涉犯《刑法》妨害電腦使用罪、《個人資料保護法》非法蒐集處理利用他人個人資料罪提起公訴。