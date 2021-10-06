金門縣刑警大隊在8月底跨海赴台偵破2處藏身科技大樓，以水晶精品店做為掩護的詐騙機房，逮捕粘姓主嫌等19人之二。（警方提供）

金門縣刑警大隊在8月底跨海赴台偵破2處藏身科技大樓，以水晶精品店做為掩護的詐騙機房，逮捕粘姓主嫌等19人之三。（警方提供）

金門縣刑警大隊在8月底跨海赴台偵破2處藏身科技大樓，以水晶精品店做為掩護的詐騙機房，逮捕粘姓主嫌等19人之四。（警方提供）

金門縣刑警大隊在8月底跨海赴台偵破2處藏身科技大樓，以水晶精品店做為掩護的詐騙機房，逮捕粘姓主嫌等19人之五。（警方提供）

現場查扣大批電腦、手機等證物。（警方提供）

警方提醒，不符比例的獲利就可能有詐，千萬莫心存僥倖，以免辛苦錢白白送給詐騙集團。（李金生攝）

金門縣刑警大隊在8月底跨海赴台偵破2處藏身科技大樓，以水晶精品店做為掩護的詐騙機房，經過1過多月深入追查，將以粘姓主嫌為首的19人詐騙集團一網打盡，估計3年來不法得利約新台幣16億元，全案連同查扣大批電腦、手機等證物移送台中地檢署偵辦。

因為國內疫情緊張，詐騙集團也採分流作業， 將人員、機組分散在台中市2處科技辦公大樓，並以水晶精品店做為掩護，加上出入男、女穿著頗為講究，讓人誤以為都是一般「上班族」。但金門縣刑大掌握正確情資，仍協同刑事警察局、台中市警局、苗栗縣刑大及保一總隊維安特勤隊聯手偵破。

警方說明，縣刑大偵辦轄內數起民眾遭遇「假投資真詐騙」案件，發現詐騙集團透過LINE等社群平台，假借引進全新獨家循環式獲利法，吸引賭客加入下注，待賭客存入一定金額後，修改賭博網站後端程式，讓人誤認該賭博網站贏率高，因此再加碼投注金額，等賭客欲提領賭金時，即以拖延戰術延遲出金，隨後並將賭客退出LINE群組並封鎖好友。

縣刑大專案小組循線查出詐騙集團的基地在台中市，報請台中地檢署指揮偵辦，經長期蒐證、埋伏監控後，掌握賭博網站機房位於2處科技辦公大樓，在8／24跨海協同台灣警方即時收網，逮捕粘姓主嫌及分職拉客、客服、設計及賭博網站的維護、美工共19名成員，並查扣犯案用電腦35台、手機20支、筆記型電腦5台等贓證物。

警方經過一個多月調查，釐清該詐騙網站自2018年成立以來的帳款進出報表，推估不法獲利約新台幣16億元，被害人涵蓋各行各業，有數百人之多。

警方指出，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新獲利的趨勢，其中衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題日益嚴重，縣警局將持續運用科技偵察擴大掃蕩，全力維護社會治安，也提醒民眾不符比例的獲利就可能有詐，千萬莫心存僥倖，以免辛苦錢白白送給詐騙集團。