真的變態！36歲林姓男子去年8月間深夜騎車在路上遊蕩，竟超速逼車、攔截落單女騎士，等對方被迫停靠路邊後竟上前拉扯襲胸長達30秒，讓嚇到花容失色的女騎士暗夜驚聲尖叫求救討饒；彰化地院近日依強制猥褻罪判林男8個月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書，去年8月7日凌晨0時40分，有毒品前科的林男騎乘機車在芳苑鄉路上村小西路上，尾隨深夜獨自騎車的女騎士，並突然加速超車至女騎士前方逼車攔截，迫使女騎士向右停靠在路邊。

林男見女騎士停下後立即下車趨前不斷靠近女騎士，突然伸出右手抓住女騎士左手猛然拉扯，讓女騎士失去重心往自己身上靠，並以左手抓捏女子右胸長達30秒，讓女子嚇得放聲大叫，不斷反抗意圖掙脫，林男才趕緊騎車逃逸。

被害女騎士報警後，警方過濾路口監視器循線逮捕林男送辦，林男竟還瞎扯，辯稱是一時將女騎士誤認為其女朋友，說詞不被採信；法官審酌林男未能克制己身性慾，對告訴人強制猥褻，否認犯行直至審理時始坦承，故做出如上判決。

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