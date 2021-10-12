男女床戰若過於激烈恐有害健康，美國一名女子日前在友人的婚禮中，與一名「天菜」伴郎來電，結束後就相約到摩鐵壞壞，不料女子過程中疑似太激烈，突然胸悶心臟不適，嚇得趕緊停下來，不敢再戰。

當事女子後來將此事分享到論壇Reddi，她回憶表示，上周末在好友的婚禮上，遇到一名看對眼的伴郎，其實2人去年因為工作關係，曾開過視訊會議，沒想到在婚禮遇見發現很有話聊，跳了一整晚的舞，婚禮結束就一起衝到摩鐵「連結」。

女子表示，嘿咻過程中她感到非當舒服，可是做到一半卻出現頭暈、胸痛、胸悶症狀，因擔心是心臟病發作，嚇得趕緊停戰，後來想到，自己最近一直有在服用會導致心臟不適的藥物，吃了這款藥物並不適合從事激烈運動。

這名女子的經歷曝光後，吸引不少網友紛紛留言：「這有點瘋狂」、「他可能會跟朋友炫耀」、「身體健康重要阿」、「果然還是不能太激烈....」。女子後來透露，自己事後有到醫院檢查，醫師確實建議她發生關係時，最好不要太激烈比較保險。