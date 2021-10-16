22歲胡姓女友送醫全身瘀青。（翻攝照片）

「76行者」遺體修復團隊總召陳修將疑似為了躲避金錢糾紛，從8日起攜帶22歲胡姓女友住進摩鐵避風頭長達7天，期間涉嫌對胡女恐怖虐殺，摩鐵監視器13日曾錄到胡女長髮、白色上衣的最後身影，為什麼殘忍痛下毒手，檢警還在進一步釐清。

「76行者」在多起重大災難中替傷亡的死難者，進行遺體美容修復，參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震、太魯閣號出軌事件等，建立人間菩薩的公益形象，15日正號召團員前往高雄「城中城」替亡者服務，就爆出總召陳修將涉嫌殺害女友，恐怖的反差讓人驚異不已，掀起譁然，「是不是太變態了？」

陳修將也被起底曾經是黑道大哥，還經營過應召站、賭場等，被判刑7年，最後才浪子回頭，入獄前答應父親，「這是最後一次，一定會悔改」。

陳修將躲摩鐵虐殺女友。（翻攝）

陳修將出獄後努力改過向善，和洪姓妻子兩人一起成立「76行者美容修復團隊」，浪子回頭金不換，重塑良好社會形象，過往不再被提起，陳修將也常在臉書社群等分享妻女照片，打造顧家好男人形象。

「到底經歷了什麼？」陳修將為何又和妻子感情生變，帶小女友入住汽車旅館長達7天之久，錯綜複雜情節讓人費解，還待進一步釐清，但是15日凌晨陳修將開車載著胡女到彰化醫院急診室就醫，胡女到院前已死亡，滿身瘀青也顯然生前受到殘忍淩虐，醫院報警，檢警當場將人逮捕。

陳修將一開始否認殺害，後來才坦承2人發生爭執，口角氣憤之餘，有拉女友頭髮撞擊重物。醫師發現胡女致硬腦膜下出血等。全身瘀青，身上還有一股炭味，到死之前的恐怖遭遇，讓人不寒而慄。