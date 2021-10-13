不少人都有利用外送平台叫餐的經驗，一名女網友表示，颱風天花了900元訂牛排餐，沒想到她收到餐點時，餐點僅用紙袋裝，且還放在電梯門口，因紙袋已濕透，導致一提起餐點全部掉落地面，她懷疑是外送員搞鬼，憤而公開女外送員姓名和長相怒罵「不爽做可以不要做，不要接單」。

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，11日下午5點55分，利用外送平台點了900元的牛排餐後，就不斷地利用App關注外送員的送餐進度，發現外送員中途還有接其他訂單，因此拿到餐點時，已是晚間7點30分左右。

原PO說，看到App上顯示餐點送達後，她連忙打開大樓的門，想請外送員搭電梯送餐上樓，但沒想到在家門口等了近3分鐘，電梯仍沒有動，接著App就跳出「餐點已送達」的提醒通知，她立刻搭電梯下樓，豈知電梯門才打開，就看到她的餐點在電梯門口的地上。

其中一個牛排醬掉進餐盒內。（圖／翻攝自Dcard）

由於餐點只有用紙袋裝，當天又因為颱風天下大雨，導致紙袋底部全濕，一提起紙袋底部就瞬間破掉，餐點也全部散落在地上，她打給外送員詢問，對方態度極差，甚至表示等候她取餐超過10分鐘，隨即拋下「有問題找客服人員」，就掛上電話。

根據原PO拍下的照片來看，牛排醬只剩下原本的四分之一，餐盒也因為受到撞擊凹陷，導致食物外露，甚至其中一盒牛排醬還掉進餐盒內，她打電話向訂餐的店家詢問出餐狀況，店家指出，約6點就已出餐完成，且也都有套上「防水袋」，針對她遇到的狀況，會向外送平台反應，也願意重做一份餐點。

原PO聽完直覺是外送員搞的鬼，氣得公開女外送員的姓名及頭相，「不爽做可以不要做、不要接單，不要害其他優質外送員也被影響好嗎？真的是一粒老鼠屎壞了一鍋粥」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「太衰了！我還沒遇過那麼誇張」、「投訴啦！最好讓她失業」、「有夠不專業，不想做這個就在家躺著當公主好嗎？」、「超受不了每次都放著人就跑了，明明備註都有寫說到了打電話告知一下」。