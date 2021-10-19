國民黨立委許淑華在南投縣地方民調勝出，依照國民黨競爭者間的共識，2022將代表國民黨參選南投縣長。對此，國民黨中央今表示，報導中提及南投縣長候選人之民調為地方自行辦理，純屬地方自行協調性質的民調。有關南投縣長選舉之提名，仍將依照黨內規定程序進行。

國民黨南投縣長初選民調16日起連續進行3天，由立法委員馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳三人以民調產生人選，民調結果今天上午10時30分在南投縣議會公布，由許淑華勝出，後續將由國民黨南投縣黨部送中央黨部，做為南投縣長提名依據。

國民黨組發會表示，地方辦理之民調結果為日後辦理提名之重要依據。

許淑華臉書表示，謝謝大家關心初選的結果，也給予她很多的祝福。她謝謝兩位可敬的初選夥伴，馬文君以及宋懷琳。「我們共同堅持南投人樸實精神，進行一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，讓選民看到我們擘劃未來地方發展的藍圖是最佳典範。」