立委陳柏惟罷免案已通過，刪Q總部打贏選戰後，發言人Max24日表示，罷免案無關藍綠對決，更多的是陳柏惟本身，所謂國民黨介入，或有人質疑黨主席朱立倫沒幫到什麼忙卻收割勝利，都太言過其實，至於說這是朱打勝的第一仗，不如說是人民戰勝惡霸民代的第一仗更為貼切。

刪Q總部發言人Max表示，國民黨從前黨主席江啟臣，到地方黨部主委林敏霖都多次表示願意幫忙，但他們全都回絕；至於新任黨主席也多次來訪選區並表達幫忙意願，但他們黨內人事安排等問題都尚未處理好，能協助的確實有限，並非收割，更重要是罷免打了半年以上，最後兩週確實也不能做什麼，至於說這是朱立倫打勝的第一仗，不如更準確說是人民戰勝惡霸民代的第一仗更為貼切吧。

至於民進黨打壓，他覺得也言過其實，綠營側翼確實精銳盡出，但主要是攻擊國民黨或顏家，而非我民團體，對選票絕對有影響，畢竟不是攻擊總部，今天綠營各大派系大老也在結果公布後表示尊重當地選民決定，這就是民主該有的表現。

Max說，就他個人看民進黨，希望能派一個願意為在地鄉親服務的民代出來補選，目前藍綠人選都還沒定，應該先等人選確定後再說，而參與罷免的夥伴們，若有心儀候選人願意幫誰，也是個人意志，他們都尊重，這才是民主的展現，但他們將不會再用罷免陳柏惟團體名義出聲支持任何一方，罷免到昨天就結束了，接下來大家都該往前看。

Max表示，至於在罷免過程中對他的人身攻擊，包含張宇韶等人在社群媒體罵他俗辣等不堪入目的話，他個人感到遺憾，對張的言行感到不齒，身為一個名嘴，卻因政治立場不同，就對一個跟他毫無瓜葛的平民百姓，用難堪字眼，只能顯示其人格素養到此。