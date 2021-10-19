為串響應環保需求，foodpanda今天宣布透過環保審查標準，推動「環保友善店家」計畫，也提及「循環容器外送」正式拓點台北，初期以飲料店家合作，在生活中漸進式取代免洗餐具，消費者可輕鬆響應環保，希望在年底前達成每日100杯的目標。

與外送平台合作的好盒器共同創辦人宋宜臻表示，去年在台南首次與外送平台合作推動「循環容器」，此次會在台北推動主要是因為北一女的學生在i-voting上發起，因此把台南經驗結合台北，發現飲料店使用率高，因此率先在台北飲料店推行，目標在年底要達到每天100杯的使用量。

至於如何讓容器可以再次回收？宋宜臻提及，使用外送時民眾可以選擇一次性或循環容器，而發現通常選擇循環容器的消費者，有98.7％的使用者都有歸還，回收率十分高，目前規劃除了可由合作店家收取外，也會設置自助歸還站供消費者使用。

此外，據外送平台問卷調查發現，有86％的消費者願意支持環保店家，因此該平台也與RE-THINK合作，推出「環境友善店家」，檢核包括節能設備、使用較少的包材、剩食處理等稽核，目前全台第一波已有36家業者符合，未來還會推出第二波、第三波店家。