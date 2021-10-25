秋鬥大遊行自1988年開始已逾30年，多個民間團體於今(25)日台灣光復節在立法院前宣布2021年秋鬥啟動，今年秋鬥的主軸是「反獨裁、護民主、拼公投」，年底公投將是直接民意反對獨裁黨意的展現，也預告11月13日起將由屏東一路向北下鄉行腳宣講公投議題，並於12月12日回到台北凱道集合會師。

秋鬥發言人李建誠表示，今年秋鬥目標是「光復民主、人民作主」，除了藉由秋鬥鼓勵大家在年底公投投票外，也鼓勵無論針對公投議題贊成或反對，都要站出來透過直接民意補足代議民意不足之處，用直接民意打破民進黨的獨裁統治，也就是用，而公投也是終結「仇恨政治動員」的最好機會。

李建誠指出，公投本質是重大政策的大型辯論會，應用科學證據說話，不該以「抗中保台」或「中共同路人」的民粹式口號動員投票，蔡總統若要促進民主深化，應該主動舉辦10場公投辯論，以理說服民眾。

秋鬥總召黃德北表示，去年「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥遊行讓數萬人響應上街，可見民怨的高漲，但是蔡政府還是在今年開放萊豬進口，11月13日開始將從屏東行腳到台北，沿途會宣講公投議題與理念，同時也會和全台社運團體串聯，希望民眾透過公投方式讓政府收回進口萊豬以及破壞藻礁的決定，徹底否決民進黨缺乏程序正義的措施。

秋鬥總指揮林子文表示，這次秋鬥是持續一個月的下鄉行腳，也將邀請執政黨各地的民代或黨公職「揪辯論」萊豬和藻礁議題，「既然蘇內閣要下鄉政策說明，何不開放民間團體表達意見，反而閉門各說各話？不要再讓民進黨用抹紅、抹黑的方式讓台灣社會陷入對立以及不安了。」

現場民團也透過行動劇，諷刺台灣民選獨裁的政府，以及川普民粹幽靈的操弄，終將在人民作主的四大公投前，必須謙卑退讓。同時勞工、環保和食安的團體代表分別表達顧勞權、護藻礁和反萊豬的訴求，一同「護民主、拼公投」。