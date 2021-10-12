台中一名男子阿強（化名）去年底在租屋處與女友小芬（化名）「矇眼愛愛」，卻趁小芬眼睛被矇住時，偷偷拍下2秒鐘性愛片與2張照片，事後才傳LINE告訴女友此事，沒想到2人分手後，可能擔心影片流出，對阿強提告竊錄她的隱私部位，最終台中地院對阿強判處拘役30天，可上訴。

判決書指出，阿強與小芬2020年12月16日在租屋處發生性行為，卻趁著小芬矇眼未注意時，未經對方同意就用手機拍下2秒鐘性愛片與２張私密照，完事後約1小時才傳送LINE訊息坦承偷拍。

小芬表示，她當時雖然回應「不要傳出去喔」、「下次換我拍你」，可是她當下並不知道阿強會偷拍，是對方事後傳來照片與影片才知情。

「ETtoday新聞雲」報導，阿強在法院審理時，坦承用手機拍攝性愛過程，但辯稱拍攝時小芬就知道，事後傳影片給她，對方則說：「沒關係，不要流出去就好，下次換她拍我。」

台中地院法官認為，小芬在LINE的回應只是遭偷拍的後續處理態度，難認她是否同意被拍，而阿強辯稱女方當下知情，顯然是事後的卸責之詞，最終依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。