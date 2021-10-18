新北虎豹潭16日下午一場大雨造成溪水暴漲，導致參加「大自然體驗營」31人當中的2大4小落水失蹤悲劇，經搜救人員搜救，昨天已尋獲4人遺體，今天繼續搜尋2名女學生。事發不久，LINE群組瘋傳一段影片，並寫著「虎豹潭事故驚心動魄一瞬間」，讓人看了膽顫心驚，不過「台灣事實查核中心」闢謠表示，該部1分多鐘影片的發生地點，根本不在台灣，更不是虎豹潭，而是菲律賓霧宿省的「蒂努布丹瀑布」。

菲律賓蒂努布丹瀑布上發生的洪水意外，造成3名遊客罹難。（圖／翻攝畫面）

「台灣事實查核中心」昨（17日）在臉書針對這支影片表示，LINE中瘋傳的1分55秒影片中，有一群人在瀑布前玩水，後來水位突然暴漲，有人被沖走、有人逃生到岸上。還說，「虎豹潭事故驚心動魄影片！」搭配文字傳言「這次雙溪虎豹潭溪水暴漲，在不知不覺就這樣被大水沖走了，當地居民說氣候異常，只有外人才會來」。

事實上，影片中發生意外的地點是在菲律賓霧宿省的「蒂努布丹瀑布」，時間是今年9月26日下午1時，當時瀑布突然山洪爆發，下方3名遊客閃避不及被沖走，最終證實罹難，3人分別是7歲女童、17歲少年與32歲成年女子。

台灣事實查核中心表示，該中心17日晚間9點聯繫新北市消防局新聞聯絡人，請新北市消防局協助檢視網傳影片發生地點，結果證實並非台灣16日發生6人落水意外的虎豹潭。