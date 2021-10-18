這幾年隨著實境秀節目的興起，也帶動各式各樣的新奇主題不斷推出，吸引觀眾的目光。而近期相當火紅的香港真人實境節目《賭命夫妻》（The Couples' Gambit），便找來5對夫妻參與演出，只要通過層層挑戰關卡就能獲得高額獎金，但近日一項人夫與正妹互動的挑戰賽中，竟讓其中一名老婆看了當場暴氣，讓現場相當尷尬。

香港真人實境節目《賭命夫妻》，因節目尺度不斷游走在18禁與道德邊緣，使節目開播後就受到爭議，但隨著收視率攀升，節目內容還是一集比一集更加辛辣、煽情。

在最新一集的節目中，找來了5名身材火辣的正妹，來測試人夫們是否能抵禦的了美色，於是節目組先刻意將人妻們支開才開始進行遊戲，沒想到其中一名28歲的人夫Benson竟當場坦承對其中一名正妹Mangie有好感，挑戰開始後兩人不僅對話曖昧，Benson甚至直言「哪個男人看到Mangie都會起生理反應」，還在船上大膽的摸遍女方的身體，讓現場尖叫聲四起。

接著進行嘴對嘴吃糖挑戰，人夫們必須蒙著眼睛，由5名正妹咬著糖果與他們進行親密挑逗，能忍到最後一刻沒喊停的人，就能獲得2000元港幣（約新台幣7200元）的獎金。節目中，所有人夫似乎都很享受過程也撐到最後一刻，節目組則是在最後關頭偷偷將正妹換成人妻，人夫們卻完全不知道。

在最後一個嘴對嘴吃長條橡皮糖的挑戰中，一名人妻甚至直接貼上前激吻測試老公的反應，沒想到老公非但沒拒絕還當場「升旗」，讓她氣得當眾給丈夫一巴掌，嚇壞現場所有人。事後接受採訪時，該名妻子坦言兩人的婚姻有問題，因為平常的相處只有宣洩沒有溝通，因此當看到老公的真實反應時，她感覺到很受傷。

許多網友看到播出後，也批評節目玩得太過火，而且內容不僅扭曲道德觀也太過情色，還疑似鼓吹婚外情等，因此有不少人憤而檢舉節目，但仍成功造成話題。