南韓知名論壇NATE昨（17）日因為一則爆料「大勢男演員K某雙面人真面目」的文章，而在網路上炸開，內容除了提到K姓男星始亂終棄、誘導墮胎等行徑外，外表看起來斯文善良的他，私底下的個性卻完全不一樣。而南韓資深媒體人李鎮浩今天也即將在個人YouTube頻道開啟直播，指稱K姓男星就是近日人氣十分旺盛的「洪班長」金宣虎，讓網友們相當震驚。

昨日一名自稱是K姓男星前女友的女網友，貼文爆料該名男星外表看起來十分善良，形象也相當好，但私底下卻對她射後不理，知道女方懷孕後還以「演藝事業全毀」、「即使孩子出生也不會愛他」等荒謬的理由要求女方拿掉孩子，手術當天他也不在醫院陪伴，只請舞台劇後輩陪同女方並匯200萬韓元（約台幣4.8萬）給女方便不再理會此事。之後他也開始找理由說被媒體拍到兩人在一起時的照片，讓公司感到困擾而單方面提出分手。

另外，女網友還加碼爆料K姓男星去年接下電視劇時，便經常抱怨劇情很幼稚、無聊，吵鬧著不要拍，甚至直接大罵該劇導演與其他演員，沒想到現在戲劇紅了卻又在媒體面前表現出感謝的模樣，讓她直呼「相當噁心」。如今K姓男星成功成為大明星，卻從來沒有對她展現出歉意，女網友只好出面撕破他的假面具。

此事件經過一天的發酵，不少網友對於女方的說法感到質疑，也要她直接公佈對方的身分。對此，該名女網友則跳出來解釋，她的手中有太多的照片可以證明兩人的關係，不公開是礙於法律，怕會因此吃上官司，但她也強調這一年多以來只有她一個人飽受內疚感的折磨，讓她相當痛苦，不是這麼輕易就能做出這些決定的。

女網友再度PO文證明自己與男星之間的關係。（圖／pann.nate）

而南韓資深媒體李鎮浩，不久前才踢爆一名男星假借罹癌的名義而詐騙粉絲的善款，今日也將開直播並預告女子所說的K姓男星的真實身分，就是近日在韓劇《海岸村恰恰恰》中，飾演暖男「洪班長」的金宣虎，讓韓國網友們再度炸鍋，紛紛留言「真的是金宣虎？不會吧」、「千萬不要是真的，要不然我真的是失望到底」。而截至目前為止金宣虎與所屬經紀公司都尚未出面說明。