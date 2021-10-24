古代人雖然沒有手機、電腦等3C產品可以使用，但他們的生活並不如想像中那樣無聊，事實上在宋朝取消宵禁制度以後，宋朝百姓的夜生活就越過越精彩，有許多休閒場所和娛樂活動，替他們的夜生活增添不少趣味。

綜合陸媒報導，宋朝以前有宵禁令，大部分的百姓基本上都沒有夜生活，一到時間就會早早休息，希望能藉此防止竊盜、維護治安，不過到了宋朝之後，隨著商業快速發展，不但打破了原本嚴格的「坊市制度」，讓居住區和商業區混合在一起，還取消了宵禁制度，「夜市」也因此油然而生。

夜生活的開始一定少不了「宵夜」，當時許多飯館都是24小時營業的，蘇軾就經常和好友一起到飯館喝酒聊天，等到吃飽喝足以後，也不用急著回家，還可以到「勾蘭瓦舍」欣賞表演，這裡是宋朝重要的庶民娛樂場所，演出內容包含說唱、戲劇、雜技和武術等，形式多樣，受到大眾喜愛，而瓦舍周邊還有許多小攤販，提供吃食給來到這裡的看客。

除此之外女子相撲也是夜間熱門場所之一，當時女子相撲手稱作「女颭」，大多數都會安排在正式的男子相撲賽前上場，各個女颭衣著清涼，甚至還有「裸身上陣」的記載，為的就是吸引更多觀眾前來，果真也有不少百姓聚集觀看，就連皇帝宋仁宗也會攜帶妃子一同觀賞，不過卻被司馬光以「論上元令婦人相撲狀」上奏批評。

另外若是不想看相撲，還有「午夜足球」可以看，幾乎每天晚上都會有蹴鞠表演或比賽，當時還成立了全國性的蹴鞠社團「齊雲社」，其形式有點類似現今的足球協會，它們每年都會舉辦全國錦標賽「山嶽正賽」，每次都會在山頂進行，因此出名。