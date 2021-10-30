運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖11月財運，屬牛、虎、兔、馬、羊的人財運最旺，把握機會能大賺一筆。

▍生肖鼠

11月一向謹慎的屬鼠人變得不夠理智，切記不要衝動，深思熟慮之後再行動，要謹防因是非之事而破財，切記不要在這段時間進行投機活動，否則會損失慘重。

▍生肖牛

11月屬牛人財運很好，與人合作將會非常順利，和氣生財一本萬利，認真努力做事就會有回報，創業者會有滿滿的收穫，求財進展順順利利，稱心如意，效率頗高，是賺錢的好時機。

▍生肖虎

11月熱情開朗的屬虎人人緣大好，交往到貴人得到幫助，對求財也大有助益。財運強，好運氣讓存款更上一層樓，可放心消費。

▍生肖兔

11月幸運的屬兔人貴人出現，運勢大好，有求財方面的驚喜，會有想不到的偏財到來，尤其是股票投資者，會有大收穫。不要悶在家中，走出家門去認識更多的朋友，早日結緣貴人，早日發財。

▍生肖龍

屬龍人11月多有錢財方面的損耗，還要謹防爛桃花，運氣不太好。錢財損傷嚴重，輕易不要動用資金。投資方面要謹慎，切勿盲目投資。錢財不可外露，小心被小偷盯上，也不要去風月場所。

▍生肖蛇

屬蛇人11月犯沖，各種倒霉事都容易找上門，財運也受到影響，賺錢變得困難，不要高消費，存些錢以備不時之需。可動中求財，尤其對於外出工作者會有新的機遇到來，要好好把握。

▍生肖馬

屬馬人在11月受到眾人關注，充滿自信，財運方面也非常好，並且很幸運，不用費力就能得到大財。物質條件好，讓人羨慕，不用為錢財發愁，生活過得豐富多彩。

▍生肖羊

屬羊人11月時來運轉，好運氣再回來，財富值不斷攀升。身邊的兄弟朋友都是貴人，謀事順利旗開得勝。有財神爺照耀，會有大把錢財入帳，輕鬆獲得財富。

▍生肖猴

屬猴人11月要注意財務安全問題，不要把金錢交給不熟悉的人管理，小心錢財有去無回。無論正財還是偏財都不理想，難有賺錢機會，把錢包守好最重要。

▍生肖雞

非常精明的屬雞人也有判斷錯誤的時候，11月會有意料不到的事情發生，以致錢財損失，要謹慎應對。賺錢不易，還容易沉浸於購物中，各種買買買，到最後錢包大失血，建議控制消費。

▍生肖狗

屬狗人粗枝大葉，做事不仔細，容易在11月損失錢財。做生意的客源銳減，賺不到錢，要積極改變策略。注意控制自己的投機行為，小心連本帶利賠進去，對於動錢的事情一定要三思而後行。

▍生肖豬

屬豬人好運氣悄悄離開，突發之事不斷出現，11月容易出現破財的可能。凡事不要強出頭，切記莫要與人爭吵，以免因糾紛而破財。累積財富難上加難，要對高報酬的投資提高警覺，有可能是陷阱。

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