宏達電（2498）10月營收又下滑，10月營收遽降至3.5億元，比9月的6億元大減41.6％，宏達電搭配手機使用的輕便型VR眼鏡FLOW在11月全球開賣，11月營收將是檢驗元宇宙能不能從單純的話題、變為宏達電實際金雞母的關鍵指標。

最近3年以來，宏達電9月營收都會明顯較9月走揚，今年也不例外，在9月營收跳升至6億元之後，10月便打回原形、回到3.5億元，月減幅度達41.6％。

值得注意的是，宏達電10月中以線上全球發表會方式亮相輕便型VR眼鏡FLOW，雖然沒有專屬遙控器，操作較為不便，眼鏡固定性不夠好也不太合適打遊戲，但是攜帶方便、隨時隨地可用，被視為是宏達電對應元宇宙概念的產品之一，也是宏達電從2016年投入VR硬體以來最便宜的產品，宏達電在發表當天便已開放預購、11月上市。

換言之，宏達電11月營收將是元宇宙話題第一次的實際驗收，若月增幅夠高、動能甚至延續至12月，都代表元宇宙從單純話題變成實際金雞母的時間有機會往前移，反之則代表宏達電得更為努力耕耘既有的企業VR需求，才有足夠的資源能持續力拼轉虧為盈，並繼續投入元宇宙的生態系統與產品開發。