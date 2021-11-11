元宇宙概念近期成為全球投資人最追捧的題材，大陸A股市場也不例外，沾到邊的相關個股即使業績虧損，仍因題材加持股價飆漲，但此一情況目前已經遭到交易所盯上，發函要求相關業者提出說明。

綜合陸媒11日報導，多家在深交所上市的科技公司，日前接連收到深交所關注函，要求公司說明其主營業務、主要產品，以及合作各方與元宇宙的關聯性。深交所也要求這些公司詳細說明現有業務與元宇宙行業的相關性，收入利潤佔比、人才技術及業務儲備等是否已經準備充足，以及是否能形成穩定業務模式。

另外，還有部分公司被深交所要求說明，是否存在主動迎合市場熱點炒作公司的情形，要求其針對元宇宙概念做出必要澄清和風險提示。

報導指出，有些深交所上市公司稍早前曾在互動平台透露，其產品能夠用於元宇宙建設基礎設施，或指公司將會加大在元宇宙方面的投資。對此，部分A股上市公司回應關注函時表示，目前均未能清楚擬定元宇宙的定義，而有關產品或投入計劃，仍然處於測試或探索發展階段。