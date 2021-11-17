隨著元宇宙概念風靡全球資本市場，越來越多政府機構開始選擇擁抱潮流，大陸部分地方政府不甘落後。近期，深圳宣布全大陸第一個科幻周來了；浙江省經信廳組織召開了元宇宙產業發展座談會，開始提前戰略布局；近年來以「雲計算」為發展支柱的貴州也開始有所行動。

據《上海證券報》報導，今年11月20日至23日期間，由深圳科協指導，科學與幻想成長基金聯合元宇宙創新實驗室發起的大陸全國首個科幻周將於深圳正式啟動。

網路經濟發達的浙江更認真，近日，浙江省經信廳組織召開了元宇宙產業發展座談會，開始提前戰略佈局。據官方報導稱，此次座談會是為了深入認識理解元宇宙概念，把握元宇宙未來趨勢，搶抓機遇、超前布局，推動浙江省企業搶佔元宇宙技術和產業發展制高點。

據相關報導稱，為提供高品質數據算力服務，以建設元宇宙為契機，大陸首個國家大數據綜合試驗區貴州將出台系列政策支援數據中心集群建設，做好產業布局、發展上下相關的產業，搶占算力制高點。

有業內人士表示，元宇宙並不是什麼新鮮的概念，官方開始關注研究這個領域是個好事，畢竟網路將會隨著技術革新迎來階段性大變革。儘管元宇宙目前看來仍然停留在概念的層面，但是越來越多社會力量的加入，或許會讓探索的道路儘快明朗起來。