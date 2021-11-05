日本眾議院大選日前落幕，執政的自民黨席次雖略減，仍掌握國會「絕對安定多數」。眾議院本月10日將召開「特別國會」，由新任眾議員選出岸田文雄擔任第101任首相。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院今天召開各會派代表協議會，內閣官房長官松野博一在會中正式傳達，將於11月10日召開特別國會。

執政黨方面提議特別國會為期3天，從11月10日到12日，在野黨也表示同意。

協議會中並決定，10日召開特別國會當天，下午舉行院會，選出新任議長與副議長後，接著進行首相指名選舉。

另外，松野也向參議院傳達將於10日召開特別國會一事，當天參議院也將進行首相指名選舉；岸田將在參眾兩院被指名為第101任首相，第2次岸田內閣上路。

共同社報導，眾議院議長將由自民黨選出，自民黨擬推前幹事長細田博之出任；副議長則將由第2大黨、最大在野黨立憲民主黨選出。