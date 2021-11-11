英國哈利王子9日自爆，今年1月6日大批暴徒硬闖美國國會大廈以圖阻止國會認證拜登勝選前夕，他曾警告推特（Twitter）執行長，該平台已淪為「政變」溫床，結果遭到對方「已讀不回」。

法新社報導，美國前總統川普於1月6日當天稍早發表演說，堅稱對手拜登「偷走了大選」，並煽動支持者攻擊國會大廈。

致命暴動發生後，由於擔憂川普可能進一步煽動暴力，社群媒體推特將他踢出平台，停止他的帳號。

哈利王子（Prince Harry）參加「連線」（Wired）科技雜誌線上論壇RE:WIRED表示，在國會暴動前，他與推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）互通電子郵件，「我警告他，有一場政變即將透過他的平台發動，接著暴動果然發生了，然後我再也沒有收到他的回音。」

在以「假消息」為主題的小組討論中，哈利王子表示，「網路上充斥仇恨、分岐與謊言，這是不對的，尤其對有孩子的父母來說。」

針對哈利王子的發言，推特方面拒絕回應。（譯者：施施/核稿：張佑之）1101111