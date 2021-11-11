中科總計引進24家新投資案，投資金額約89.84億元。（中科管理局提供）

科技部科學園區審議會第75次會議110年11月11日召開，會中通過中科1件投資案，為生物科技產業之鉅田潔淨技術股份有限公司，投資總額計新臺幣（下同）3000萬元，另有2件增資案，增資10.255億元。本年度截至110年11月，中科總計引進24家新投資案，投資金額約89.84億元。

中科管理局指出，鉅田潔淨技術股份有限公司（設立於中部科學園區之中興園區）投資金額3000萬元，主要研發製造植物性纖維食品盛裝容器及相關應用產品，產品預計明年獲得符合歐洲與澳洲法規的家庭堆肥材料認證，可在20至30°C 的堆肥環境中，於365天內達成90％以上之生物分解率，不造成環境負擔。

該公司產品目前行銷越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、香港、日本、法國、美國、加拿大、澳洲、台灣等25個國家並且已在法國里昂與加拿大溫哥華成立分公司。

中科管理局表示，該公司將於中科設立「永續循環材料研發中心」及「環保潔淨技術低碳製程開發部門」，從原料研發、混煉到製成環保材料，並結合南投地區農戶，提供農業廢棄物資材，讓資源得以有效利用且不斷循環，落實零廢棄，實現生態效益。

中科管理局強調，「永續循環材料研發中心」並將作為整廠輸出至歐美之種子示範場域，所有授權均須到台灣觀摩、受訓，以將技術帶回授權國家廠區生產，所有原料與核心技術根基將保留在台灣永續發展。