國際油價飆漲，中油為穩固民生物價，自行吸收漲幅，預估年度虧損將達400億元，經濟部長王美花17日於立法院經濟委員會答詢時強調，年底氣價會持續凍漲。

經濟部出席立法院經濟委員會審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣中油股份有限公司、台灣自來水股份有限公司並接受詢答。

據中油111年度預算報告，OPEC+維持大規模減產，加上歐美國家疫苗施打有助於放寬交通與邊境管制下，導致Brent 原油價格維持在每桶80元以上，有過熱現象。然而，中油配合穩定國內物價，國內油價採取「緩漲」，國內氣價則呈現凍漲，僅調升電力事業氣價。

中油代理董事長李順欽接受國民黨委員楊瓊瓔質詢時表示，配合政府物價穩定政策，持續吸收、凍漲，預估11、12月都會虧損約500億元，中油雖然採取長約購買，市場變化影響不大，但預估到年底，煉油、石化的盈餘將被油品緩漲、氣價凍漲吃掉，年度虧損還會有400億元。

由於近期物價蠢蠢欲動，楊瓊瓔期盼，為了穩定物價，瓦斯桶千萬還是不能漲，否則將會影響諸多用氣民眾、更會反映在小吃攤販等物價上。對此，王美花也馬上承諾，「這部分我們會持續凍漲」。