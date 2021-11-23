外界關注台中電廠燃煤品質與排放量，台電23日表示，公司對外採購之燃煤均為高熱值、低灰份優質煤，其次台電也支持植樹綠化，但種樹只能減碳，不能夠增加發電。台電盼外界正視台中電廠環保改善與減煤已具成效，並支持燃氣相關建設以接力延續成果。

台電說明，台電燃煤採購作業訂定相當嚴謹的購煤規範，確保使用高熱值、低灰份的優質煤發電，且台中電廠近年來減煤措施已見成效，未來若要延續並精進成果，支持推動燃氣機組如期上線才是解方。

此外，台電購煤制度與策略向來備受國際電業肯定，不僅制定嚴格的購煤標準與規範，得標廠家煤炭交貨時，台電也會委託認證合格之檢驗機構，化驗燃煤品質合格後才收貨。台電燃煤採購從規範訂定到交貨化驗，每一環節都投注最大心力，確保使用高熱值、低灰份的優質煤（煙煤、亞煙煤），不用熱值低、污染高的褐煤、泥煤。

台電進一步說明，107年起通霄電廠3部燃氣機組陸續上線，提供台中電廠擴大減煤條件，近年來用煤量已大減超過600萬噸，且台中電廠自106年起再投入413億元執行環保改善，溫室氣體排放量也逐年下降，109年排放量約2594萬噸，已較106年減少31.7％，亦遠低於外界所比較的一億輛機車每年之排碳量3725萬噸。

台電表示，今年受氣候高溫、防疫及景氣暢旺影響，用電量大幅成長，台電仍努力兼顧穩供與環保。隨時序進入10月秋冬空污季，雖然造成空污的因素多元，但台電也貢獻心力，自主安排燃煤電廠額外停機以減少排放，並持續於空品不良期間執行環保降載，雖然供電能力將減少，但為助於緩和各地空品不良狀況，台電仍努力因應、穩健調度。另即使今年電力需求大增，供需略為相對吃緊，台中電廠自今年10月進入空污季以來，至昨（22）日為止，台中電廠已降載96次，減發超過15億度電。

台電強調，由於經濟成長與產業需求，未來每年用電成長率預估將高達2.5%，惟目前國內燃氣機組皆已全力發電，若要繼續推動增氣減煤，不只需要推動中的燃氣機組如期上線，更需要第三天然氣接收站如期完成，提供發電所需的穩定氣源。大潭電廠8號機預計明年上線，9號機預計112年上線，2部機組加上足夠的天然氣，可以增加年發電量137億度，若以燃煤替代，則可減煤500萬噸，碳排也會伴隨之減少約688萬噸，接力並延續增氣減煤，進一步深化提升空氣品質的目標。