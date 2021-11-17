聯合國氣候變化大會Cop26，再度簽署減碳排合約、拯救地球生態環境，這已非新議題，且越來越受各國家的關注，也因人類的過度開發，使極端氣候變遷加速，環保節能這塊已不能忽視，投資市場也認為這是新投資趨勢的藍海，推動潔淨能源ETF投資夯。

極端氣候已來到家門口，全球128國家致力於2050年達成「零碳排」目標。從去年加州森林大火、年初德州暴雪、鄭州水災，到台灣2021年少見的旱災缺水危機，極端氣候已成為各先進國家最關心的議題，目前全球有128個國家，宣示2050年達成「淨零碳排」。

亞洲佔全球碳排三分之一的大陸、日本、南韓也相繼跟進，2050年達成淨零碳排是國際減緩氣候變遷的共識，宣示2050年前達到淨零碳排。國際20家知名廠商陸續推出減少碳足跡的執行目標，其中蘋果、Google等公司更將「碳中和」目標提前到2030年，對下游供應鏈來說，「潔淨能源」不只是企業轉型、環保、永續的問題，更攸關各產業未來競爭力。

據資料分析，截至2021年10月底，過去三年，比較標普全球潔淨能源精選指數和標普500能源指數，可見標普全球潔淨能源精選指數年化報酬率48.8％、勝過標普500能源指數僅0.2％。另外，在年化波動度上，全球潔淨能源精選指數32.7％也較標普500能源指數波動度41.3％，要低了近9個百分點，顯見無論報酬率或波動度上，新全球潔淨能源指數都較一般傳統能源指數、投資相對勝出。

銀行財管指出，「潔淨能源」又稱為綠色能源或可再生能源，綠色能源指的是不排放污染物的能源，如低碳排放能源。可再生能源，指原材料可以再生的能源，如水力發電、風力發電、太陽能、生物能（沼氣）、地熱能、海潮能、海水溫差發電等，簡單來說只要是不會對環境造成污染、藉由大自然循環產生之源源不絕的能源，都歸為此類。

與傳統的石化燃料發電過程相比，綠色能源與可再生能源的發電過程（例如太陽能發電、風力發電、水力發電）的碳排放量都低了不少，較不會產生與城市空氣污染相關的排放物（氮氧化物、硫氧化物和微粒），因此各國積極推動政策。

資產管理業者認為，全球潔淨能源這塊投資範疇，涵蓋了廣泛的太陽能、風力與水力等發電產業，範圍包括上中下游設備及廠商，也包含動力研發與新能源車等領域，故建議投資人不妨趁概念剛起步之際，掌握投資布局潔淨能源趨勢的新機會。