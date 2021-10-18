台北市56歲王姓婦人15日在住家大樓的電梯裡，勸鄰居32歲陳姓女子戴口罩，不料竟激怒對方，陳女從包包拿出美工刀，抓狂朝王婦頭部、手腳亂砍，甚至出手要挖傷其眼睛。管理員報案，警方趕往壓制情緒失控的犯嫌，依殺人未遂罪嫌送辦。台北地檢署當天諭知陳女1萬元交保，但因陳女沒錢，幾小時後降保為2000元，並請轄區警方加強巡邏。

王婦17日在臉書爆料指出，15日她搭電梯好意提醒1名女性戴口罩，對方出電梯後，竟朝她持刀砍殺、手指挖眼，當天地檢署就交保放人，質疑難道要死人，才會被重視嗎？網友熱議，形容猶如屏東挖眼案的翻版。

警方調查，32歲陳姓女子與王姓婦人同住台北市新生北路某社區大樓，15日2人搭電梯要下樓出門，在電梯裡，婦人見陳女沒佩戴口罩，勸對方戴口罩再出門。

陳女不悅，也不戴口罩，等到1樓出電梯時，突然從包包裡取出美工刀，趁王婦不注意，朝其頭頸、臉、手腳多處猛砍；王婦掙扎，陳女更徒手朝其臉部狂抓，險些挖傷其眼睛。

兩女肢體衝突並大聲叫喊，管理員見狀趕緊報案。中山警分局長春路派出所前往處理，員警壓制失控的陳姓女子，依殺人未遂現行犯逮捕送辦。

警方初步調查，兩女雖是同棟社區鄰居，但並不認識，過去也沒結怨，僅因規勸戴口罩，就讓陳女失控亂砍人。據了解，陳女目前離婚獨居，應訊時精神狀態正常，並無精神相關方面疾病。

據了解，陳對於為何攜帶美工刀一事交代不清，但坦承因為口罩的事情和王女起衝突，陳女表示，過去和王女不認識，沒有宿怨，事發當下她自己也有被攻擊，身上也有一些擦挫傷，陳女否認有針對王女眼睛攻擊，希望能和王女和解。警方因王女遭到攻擊後，心神未定，告誡陳女不要去騷擾王。

檢察官訊問後，因查無陳女患有精神疾病，認為無羈押必要，諭知1萬元交保候傳，但陳女仍籌不出錢，檢察官降保為2000元，並通知轄區警方加強巡邏查訪，如果發現陳女再有傷人情形，將依《精神衛生法》通知主管機關強制送醫。