中央流行疫情指揮中心統計，昨（30日）疫苗接種人數共39萬3483劑，創下國內單日接種新高。目前國內2劑完整接種率仍低，其中有不少接種莫德納第1劑的民眾仍在苦等第2劑，外界關心莫德納是否有機會本周到貨，陳時中表示「今天已經周五了，應該是不太可能」。

指揮中心安排第九輪為BNT第1劑及高端第2劑接種，第十輪開放AZ第2劑、高端第2劑及BNT第1劑，但就是不見莫德納的蹤影。針對接種第1劑滿10周的民眾，是否開放混打BNT？對此陳時中重申，目前施打策略沒有變，BNT以第1劑為主，AZ和莫德納以第2劑為主，高端則是兩劑併行。

面對莫德納供應問題，陳時中昨透露「有機會再到貨」，但今天面對媒體追問，是否有機會本周到貨，他則表示「今天已經周五了，本周應該是不太可能」。

昨（30日）疫苗接種人數共39萬3483劑，創下單日新高。國內疫苗人口涵蓋率56.47％，劑次人口比為67.72％；換算之下，2劑完整接種率為11.25％