國民黨今天進行黨主席及黨代表投票。（趙雙傑攝）

國民黨主席選舉於今日（25）投票，4位候選人當中誰會勝出，引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧表示，不論是誰當選，都要馬上面臨黨難隱性分裂、台灣基進立委陳柏惟罷免案兩大挑戰以及年底的公投和2022年地方選舉，同時她也對這次選戰的激烈程度，感到十分訝異，她更指出，各種論述和兩岸路線很重要，但現在國民黨馬上要面對的是生存之戰。

游淑慧25日在中天節目《周玉琴開票特報》中表示，這幾天以來，包括今天投票，都有人問她支持誰，但她都不太敢說，同時她也對這次選得這麼難看很是訝異，「彼此之間好像是不認識的人，直接砍下去」，並認為選完之後很難還是精誠團結，這是新任黨主席很大的隱憂，這種隱性的分裂，或許沒有人退黨，但是從此以後消極不配合呢？

游淑慧指出，罷免陳柏惟的投票，新任黨主席要怎麼去動員、把氣勢打出來？因為已經有一部分的人不理你了，在資源比較缺少的情況下，要怎麼去把罷免的熱度打起來？「我講一句可能得罪張亞中的支持者的，若張亞中當選，他可能要認識我們，地方黨部他可能都不認識，市議員也都不認識，要怎麼馬上去把團隊組合起來？」

游淑慧直言，新任黨主席沒有蜜月期，陳柏惟罷免案下個月投票，公投再12月登場，陳柏惟罷免案還只是單一選區，可以靠前立委顏寬恒協助，但公投是全國性的，規模不亞於2022選舉，還要過一定門檻，且2022縣市首長提名，新任黨主席要馬上去提最好的人選，這考驗黨主席的智慧，如果策略不對，社會觀感無法接受，選戰就會有很大問題，論述、兩岸路線很重要，但國民黨最大的考驗是生存之戰。

游淑慧認為，論述很重要，但我們不知道2022是不是好打，本來這1、2年，大家都對國民黨的選情感到樂觀，因為民進黨執政太爛，但黨主席選舉卻只訴求黨員，其他的支持者怎麼看待黨主席不重要嗎？且國民黨的沉痾，沒有哪個黨主席能1、2年就解決，不管今天是哪一位當選，要給他們多一點時間，沒有那麼厲害的人。