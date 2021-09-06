坦白地說，在黨主席選舉政見發表會中，對於朱立倫與江啟臣兩位前主席對兩岸關係所提主張是非常失望的，他們的主張不僅沒有前瞻性，也沒有創造和平的情懷，甚而對於兩岸關係本質與基礎，其認識都是不足的。

朱、江兩人對「九二共識」的內涵不理解，認為「九二共識」就是「一中各表」。所謂的「九二共識」，其實是1992年兩岸的相互理解，其中包括兩個共識，即「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，與一個沒有共識的各自表述，即台北主張一中的內涵可以「各表」，亦即「一中各表」，但是北京認為，因為是事務性的協商成果，所以只要認同「一中」即可，一中的內涵待以後要處理政治性問題時再協商。

因此，「1992年的相互理解」（九二共識），只能處理兩岸事務性交流，但沒有辦法解除兩岸的政治敵對狀態。對於北京而言，兩岸仍處於內戰狀態。

馬英九時期，以「九二共識、一中各表」為基礎，強化兩岸事務性互動與人員交流，外交雖然休兵，軍事相互克制，但是政治敵對仍在，兩岸並沒有和平。今日2021年，兩岸所處的環境與當時2008年完全不同。2008年美陸關係良好，現在美陸高度對抗；以往國民黨是執政黨，現在是在野黨；以往國共兩黨有基本互信，現在國共兩黨幾乎已無互信。

環境改變，但朱、江的論述卻較以往的「九二共識、一中各表」更為退步。朱立倫仍然延續其一貫的「親美遠中」思維，在「一中各表」的基礎上，主張要對美更親，兩岸要從「求同存異」拉遠到「求同尊異」。「更親美」與「更強化各表」，這樣的論述不僅不可能解決兩岸的政治敵對，反而會被美國所引導，被民進黨所利用，兩岸的敵意更會升高，國民黨在兩岸中幾乎不會有角色。

江啟臣也是「親美遠中」的同路人，其兩岸論述也是蒼白的。主張兩岸關係要「以人為本」，將「九二共識、一中各表」改為「一中我表」的「憲法九二」表述，也講些要在黨內成立「兩岸和平發展委員會」、要與民進黨啟動「兩岸前途國是論壇」的空話。這樣的論述也讓國民黨未來在兩岸中不會有任何角色，只能坐看民進黨與北京把兩岸敵意升高。

國民黨應該要了解，民進黨就是希望兩岸敵意持續升高，如此才能繼續恐嚇台灣人民，討好美國，壓制國民黨。國民黨的責任使命應在於結束敵對狀態，創造兩岸和平，這不僅對台灣人民好，也對國民黨的重新執政有幫助。

我此次參選黨主席，系統性的提出了創造兩岸和平的「方法論」。首先公布了白紙黑字的「和平備忘錄」版本，交由全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將用以做為下次總統大選、與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。國民黨如果贏得選舉，「和平備忘錄」就會成為「和平協議」。

2016年及2020年兩次大選結果顯示，國民黨的支持基本盤已經遠遠小於民進黨了。這表示，「天王+團結」不足以等於「勝利」。真正的勝利方程式應為：「天王+團結+和平大論述=勝利」。

和平是值得追求的價值，更是任何政治人物應有的情懷。能創造和平才是真正的勝利，要將「2024年大選的贏」看成是國民黨能夠創造和平的紅利。這樣的思維才是中國國民黨應該有的思維與贏的方法。

（作者為孫文學校總校長)