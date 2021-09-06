30歲大陸男星吳亦凡因涉嫌性侵遭批准逮捕，大陸官方將他全面封殺，蒸蒸日上的演藝事業全毀。近日，陸網瘋傳一份吳亦凡供出47人名單，竟然一堆大咖男、女星在內，儘管消息還沒受到證實，已在陸網掀起熱議。

根據陸媒綜合報導，目前恐面臨最重10年以上甚至死刑的吳亦凡，極力爭取減刑機會，不惜向檢方提供一份47人名單，將內幕通通說出來，更有疑似圈內人士爆料第三批名單，對話截圖上寫著：「今天我上面的公司解約無數，剛剛得到消息，第三批，今天立案的杜海濤、張一山、張藝興。姚晨、楊紫、關曉彤、岳雲鵬、迪麗熱巴、肖戰、李易峰、王一博、蔡徐坤，吳京、霍思燕、佟麗婭待查。」

對話也提到徐亮8月25日自首，交代一大批經紀人，結果就查到趙薇頭上；果不其然，趙薇最近也爆遭大陸封殺，演出作品全數下架，目前行蹤不明。不僅如此，黃曉明、林心如、陳坤、黃磊、李維嘉、那英、佟大為、趙麗穎、黃子韜、倪妮、鄭愷、靳東、賈乃亮共13人也被點名，正在進行案件梳理階段，幾乎全部都是很有聲量的知名藝人，馬上引爆話題，但這些消息目前都沒有得到官方證實，真實性待商榷。

陸網傳出的47人名單，但尚未有官方證實真實性。（圖／微博）

事實上，傳出在名單內的林心如，曾透過經紀人針對工作室忽然註銷回應，根據《ETtoday星光雲》報導，經紀人表示：「只是公司資源整合，我們都在運作當中，是我方主動註銷該工作室，最近完成手續，不同業務項目有不同公司執行。」否認有任何外力因素。

至於吳亦凡，他本來有美好的演藝前途，卻因私下亂搞男女關係打爛一手好牌，上月16日北京市朝陽區人民檢察院宣布吳亦凡以涉嫌性侵被批准逮捕，15個品牌火速終止合作關係，違約金高達14億以上，多家影音平台也聯合發聲明預告下架有關他約190萬支影片，大陸官方也出手封殺，「不會再給違法失德藝人任何發聲、出鏡的機會」形同喪失翻身的機會，令人不勝唏噓。