30歲男星吳亦凡最近捲入性醜聞，被警方宣布以涉嫌強姦罪遭批准逮捕，事業全面崩壞，他自7月底被逮後就消失在大眾眼前，個人與工作室的微博也被關閉。近期網上傳出一段畫面，疑似吳亦凡戴著腳銬看醫生，還有人指出該醫生的專長除了治皮膚病，還有性傳播疾病等，引來熱議，而稍早新浪微博出面「打假」，將相關新聞都加上警示語表示是謠言。

吳亦凡過去以韓國夯團EXO成員身分出道，2014年退團回大陸發展，原本前途看漲，近年卻常傳出被網紅爆料用情不專，近日都美竹更出面指控吳亦凡酒桌選妃、收手機，以選角之名義接近素人，發生關係後稱是在交往，但之後便不聞不問，疑似藉此騙取性關係。

網傳吳亦凡戴腳鐐看醫生，被微博列為假消息。（圖／翻攝自微博）

對此，吳亦凡起初全盤否認，稱本來不想隨造謠者起舞，干擾法律程序，自己只在2020年底見過都美竹一次，沒選妃、沒誘姦、沒和未成年人發生關係，又指如果犯錯會自己進監獄，結果被他自己一語道中。7月北京朝陽警方公布調查結果，證實吳亦凡和都美竹確實在某次酒後發生關係，前期聯繫頻繁，後來減少，也證實了聚會曾沒收手機，並以挑選MV女主角為由，邀女方到家中，最後吳因涉嫌強姦罪被逮。

吳亦凡進入看守所後，近日網上瘋傳他消失24天後疑似現身某皮膚科，腳上戴著腳鐐，身邊還有兩位警察，影片上方出現皮膚科字樣，網友起底相關主治醫師，發現該醫生不僅會治皮膚病，也擅長梅毒、淋病等性病診療，但消息傳了一天後，影片突然被下架，目前僅存的相關轉發貼文上也被微博加上警告標示「經核實此消息是謠言」，否認吳亦凡看病傳聞。