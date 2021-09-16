國民黨主席江啟臣與黨籍苗栗市代表擊拳打招呼。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣與縣議員溫宜靜擊拳打招呼。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣與縣議員溫宜靜擊拳打招呼。（謝明俊攝）

國民黨主席江啟臣談竹竹苗合併議題

國民黨主席江啟臣16日上午親赴苗栗縣議會國民黨團拜票，對於張亞中遭移送黨紀案，江啟臣認為雖然黨紀案已經撤銷，但仍必要交代清楚當初整個會議過程始末，才不會讓外界質疑與想像，損害黨的形象。竹竹苗合併一事，事關3個地方民眾的福祉，必須納入地方民眾的意見，不能為了一人的政治利益算計，國民黨一定會全力持苗栗。

江啟臣16日上午親赴苗栗縣，拜會苗栗縣議會國民黨團，包括前國民黨代理主席林榮德、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦、黨團副書記長余文忠、陳碧華、國民黨頭份市黨部主委徐功凡等多位議員，以及苗栗市代會、苗栗黨籍幹部等30多人出面歡迎江啟臣。

江啟臣針對張亞中遭移送黨紀調查一事表示，他在15日第1時間就要求撤銷這項提議，選舉委員會也在15日就已撤銷本案，他要求除了撤銷之外，也要把整個事情始末交代清楚，不要讓外界有質疑或想像，造成形象受損。

江啟臣說，竹竹苗合併茲事體大，這是新竹市、縣及苗栗縣民的權益，以及整個區域均衡發展，須要有詳細綜合的評估，必須納入地方綜合民意，目前並未看到政府有相關的評估、報告、數據，只看到民進黨為了自己政治人物未來的出路，就草率地做這種因人設事的安排，這對地方發展是非常不公平的事，他相信民眾是不會支持，特別是對苗栗縣更是不公平，民進黨不能將國家的資源及人民的福祉，來當成民進黨政治人物的籌碼，或者是計算，關於整個區域均衡發展的議題，必須考量地方的需求及特色，以及國土規畫上的定位，資源的分配，都要公平，這才是做這項決定的依據。

江啟臣接著與所有黨籍人士會面時，再度針對竹竹苗合併議題發表看法，他前段時間曾到新竹市議會與市議員們討論這個議題，大家都納悶民進黨為何會突然提出這項議題？當然會給大家有很多的想像！而且提出來的是林智堅市長，讓大家更覺得奇怪，本來提出後，民進黨內部有許多不一樣的意見，結果很快地小英下令了，忽然就沒意見了，新竹縣市合併不管苗栗縣，這是看不起苗栗縣。而且將竹竹苗區域的發展，到底是放在什麼位置？從這就看的很清楚，到底是為了林智堅個人的政治前途？而提這個意見，還是為了竹竹苗地區的區域均衡發展和資源分配、人民的福祉來考慮這件事情。

江啟臣認為，如果是以鄉親的福祉及區域的均衡發展為目標的話，那是整個國土規畫的一環，那應該從長計議，不是1個人、2個人，或是蔡英文說了算，這應是由下而上，讓議員、代表們都能發表意見，更何況過去竹竹苗的生活圈本就是在一起的，大新竹的產業發展，科技業，難到苗栗沒在其中嗎？

江啟臣強調，面對竹竹苗合併或是升格問題，黨中央一定是和地方站在一起，執政黨提這個意見，還不是大家的共識時，如果硬要修法，那就是先斬後奏，竹竹苗合併這麼重要的事情，難道可以由總統府下令來做決定嗎？難道可以由總統府配合一個林市長來做決定嗎？

江啟臣並強調公投的重要，要用公投來反對民進黨，反對執政黨的倒行逆施及無能，希望所有議員、代表重視年底公投，增加投票率，公投的結果影響到2022的選舉，2022的選舉也會影響到2024的結果，他若連任黨主席，年底公投是最重要的。

國民黨主席江啟臣16日上午拜會苗栗縣議會國民黨團，30餘名黨籍民代出席歡迎。（謝明俊攝）

江啟臣強調竹竹苗合併議題，國民黨一定會和苗栗鄉親站在一起。（謝明俊攝）