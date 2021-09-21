國民黨主席選舉朱張對決態勢浮現，候選人朱立倫點名候選人張亞中是急統，張亞中痛批，對一個黨內同志，需要學民進黨扣紅帽子嗎？如此斷章取義、輕率發言是非常不得體，要求與朱立倫進行公開電視談話，並認為不應「棄保」對待同志，否則候選人江啟臣未來要怎麼繼續選舉。

張亞中表示，朱立倫稱看過他的著作，但應該是助理提供所謂的斷章取義片段，且朱根本沒有弄清楚上下文就說急統，就如此輕率的發言，是非常不得體，認為自己是急統，是膚淺的理解，而朱立倫對國際法了解非常差。

張亞中指出，他從民調低到高，多數不是國民黨員，網路上多數留言對他肯定，他當選後必然提升黨的形象，對羅智強與縣市長選舉也很有幫助，只要大家了解他的理論，地方選舉就更方便。

「我若當黨主席對選舉更有幫助」張亞中強調，棄保說法對同志很殘忍，各地縣市首長扛國民黨扛得很辛苦，而若他當選黨主席，國民黨形象提升，縣市首長也將水漲船高，他跟民進黨對戰，而各地縣市受長經營好地方也會更好選。

張亞中認為，國民黨都是優秀的同志，參選人都是菁英，不要用「棄保」的概念對抗與對待自己的同志。張亞中以江啟臣為例，他表示如果像江這麼優秀的青壯派，因為棄保讓他受重傷、民調很低，那江未來要怎麼發展他的政治生命。

張亞中表示，他若當黨主席，會與北京對話簽署一個愛台灣備忘錄，並要求所有黨員公投，如果這代表全黨意志，任何一個黨員都會接受，他會讓黨員了解溝通，未來提名的總統候選人也該同意這個黨的政策。