國民黨主席選戰激烈，候選人張亞中日前行文給選監委員會，調查他的主張，是否是急統，是否會亡黨，選監委員會今天中午開會，決議選監委員會並無職權調查，不予處理，並重申候選人應遵守競選公約等規定，共同維護國民黨形象。

國民黨主席選舉倒數3天就要投票，近期張亞中聲勢竄升，黨內出現「棄保」、「亡黨」聲音，張亞中日前在桃竹竹苗場政見發表會上，公開表示，他已行文給選監委員會，自動調查他參選至今所有主張、行為，是否是急統、製造分裂，以及會不會亡黨。

國民黨中央選監委員會提前到今天中午開會，9位選監委員會全員到齊，考量選監委員會僅處理候選人資格審查、候選人號次公開抽籤、投開票的監察事項、選舉風紀、監印選舉票、選舉結果的審訂及有關選舉規定的解釋等事項，經討論後決議，由於事涉張亞中個人政治主張，選監委員會並無職權調查處理張亞中提案。

另外，選監委員會重申，請各候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」，及「端正選風實施要點」等相關競選規定，共同維護本黨形象。