決定日本新任首相的自民黨總裁選舉29日登場，由於黨員票採通訊投票幾乎已塵埃落定，4名候選人今天利用選前最後一天，全力搶攻明天將進行投票的議員票。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計明天投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在預計10月4日舉行的首相指名選舉，被指名為新任首相。

這次登記角逐總裁人選包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄（岸田派）、60歲的前總務大臣高市早苗（無派閥）、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎（麻生派），及61歲的前總務大臣野田聖子（無派閥）。

自民黨總裁選舉首輪投票分成議員票及黨員票，各382張，總計764張，過半數為383張。

日本時事通信社報導，議員票將於明天下午1時（台灣時間中午12時）在東京都內飯店舉行投開票，預計下午2時20分左右（台灣時間下午1時20分左右）公布結果。如果首輪投票無人獲過半選票，得票前兩名人選將接著進行第二輪投票，總票數429張，包括議員票382張及地方黨部票47張，最後結果預計下午3時40分左右（台灣時間下午2時40分左右）出爐。

產經新聞報導，岸田今天在東京都舉行的岸田派會議上呼籲，「我已經賭上一切，會奮戰到明天結果出爐為止，請大家務必跟我一起打完這場選仗」。

高市今天前往東京都永田町的日枝神社參拜，祈願「必勝」。她參拜後受訪說，「盡人事聽天命，將奮戰到最後一秒」。

河野今天在記者會上說，在獲得廣泛國民支持的情況下，重要的是在眾議院改選前，確實地讓民眾知道自民黨是會仔細傾聽國民聲音的政黨。

朝日電視台報導，目前情勢對在議員票取得領先的岸田來說，已在第二輪投票取得有利位置。

由於黨員票通訊投票今天將結束，各陣營都轉向努力爭取議員票。

岸田獲得黨內主要派閥部分人士支持，可望獲得逾3成議員票；岸田陣營目前的策略是，在首輪投票取得第2名，然後在第二輪投票跟首輪投票第3名的高市聯手「逆轉勝」。

河野陣營雖然被看好能在黨員票取得優勢，但在很難以黨員票取得壓倒性勝利的情況下，大概很難再增加議員票。