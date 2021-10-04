德國9月26日大選後一週，4個主要政黨展開組閣協商，即將卸任的總理梅克爾今天含蓄呼籲政治人物放下歧見；兩大黨社民黨、基民/基社聯盟都先找自民黨洽商。

這次大選，中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票居首，現任總理梅克爾所屬的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）得票24.1%。

綠黨14.8%得票位居第3，緊接著依序為自由民主黨（FDP）11.5%、極右的德國另類選擇黨（AfD）得票10.3%。但因幾個大黨都表態拒絕與AfD聯合執政，組閣將只牽動得票前4名的政黨。

路透社報導，有望成為「造王者」之一的自民黨表示，他們今天與社民黨初步談判頗具「建設性」，但在攜手組閣上彼此仍有些障礙要克服。

與社民黨會談後，自民黨秘書長維辛（Volker Wissing）說：「當然有障礙存在，但大家都知道，我們決心打造改革取向、讓國家進步的政府。我們需要有個穩定的政府，可以處理尚未完成的事情。」

法新社報導，中間偏左的社會民主黨（SPD）及其總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）上週以25.7%得票率勝出，梅克爾所屬保守派基民／基社聯盟（CDU/CSU）則在她執政16年準備離開政治舞台之際，拿到24.1%得票率寫下新低。

這個結果雖讓社民黨足以組閣，但保守派領袖拉謝特（Armin Laschet）矢言展開聯合政府會談，這是讓基民／基社聯盟繼續掌權的最後一搏。

梅克爾今天在哈雷（Halle）出席慶祝兩德統一31週年的紀念活動時對政黨領袖喊話，強調德國又有一次機會可以形塑國家下一頁篇章。

她說：「我們當然可以爭辯國家未來該怎麼走，但我們知道答案就在我們手上。我們必須去聆聽、必須與彼此對話，也知道彼此總有意見不同，但最重要的是，我們有看法一致的地方。」

下屆德國政府的組成基本上取決於兩大黨何者可以說服綠黨（Greens）與自民黨共結同盟，在社民黨與保守派積極爭取綠黨與自民黨之下，這兩個小黨成了可能的造王者。

綠黨與自民黨已進行兩次試探性會談，兩黨領袖上週會面後還在社群媒體放上自拍照展現團結，而今天他們首次與大黨協商，為勢必將歷時數月的協商程序定下正面基調。

德國之聲（DW）報導，社民黨與自民黨會後就繼續與綠黨洽談。基民/基社聯盟也排定今晚與自民黨協商，然後5日與綠黨會談。

同屬左派的綠黨先前已表明傾向與社民黨組閣，但自民黨較偏好保守派領導的政府；綠黨與自民黨早先接觸時，雙方就如何資助德國綠能產業存在歧見。

綠黨昨天已召開黨內大會，敲定組閣談判團隊，也確認所有組閣協議，包括哪些部會由誰執掌，都必須由全體黨員投票；綠黨約有12萬黨員。