新加坡擴大開放邊境，繼與德國、汶萊試行「疫苗接種者旅遊通道」後，將允許來自英、美、加、法、西、韓等9國已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR檢測。

新加坡總理李顯龍今天發表全國電視演說時表示，作為「與COVID-19共存」的一部分，新加坡必須與世界重新連結，必須安全地重新開放邊境。

他說，新加坡已啟動與汶萊、德國的「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes，VTL），試行結果顯示讓已接種者安全旅遊且出現很少的境外移入案例是有可能的。星國將推行更多的「疫苗接種者旅遊通道」，特別是與疫情穩定的國家，「這將讓我們與全球供應鏈保持連結，有助維持新加坡的樞紐地位」。

新加坡交通部長易華仁（S Iswaran）隨後在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，9月8日起實施與汶萊、德國的「疫苗接種者旅遊通道」，截至昨天為止，超過3100名旅客使用這項通道入境新加坡，僅出現2起境外移入確診案例，於抵境後的PCR檢測發現後立即隔離，未與社區有所接觸。

他也宣布，「疫苗接種者旅遊通道」將擴及至來自丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、加拿大的旅客。這8國都已開放新加坡旅客入境，實施「疫苗接種者旅遊通道」將恢復新加坡與這些國家間的雙向、免隔離旅遊；自19日起，獲准旅客即可藉此通道入境新加坡。

除了上述歐美8國，新加坡將與韓國共同啟動「疫苗接種者旅遊通道」，易華仁指出，韓國目前禁止幾乎所有國家的一般旅客入境，雙方討論後決定推行這項新措施。

他表示，自11月15日起，從新加坡及韓國出發的旅客獲當局許可後，可使用「疫苗接種者旅遊通道」入境對方國家。

「這是很重要的協議」，易華仁說，尤其這是首個由亞洲2個主要航空樞紐推行的「疫苗接種者旅遊通道」，盼藉此有助新加坡與更多國家推行這類措施。

星政府規定，「疫苗接種者旅遊通道」不限旅行目的，行程也不受限制，但旅客須出示可透過數位系統核實的疫苗接種證書，且必須完整接種輝瑞、莫德納或其他在世衛緊急使用清單上的疫苗。

另外，新加坡交通部表示，自19日起，VTL旅客所需接受的PCR檢測次數將降至2次，包括出發前往新加坡的48小時前，以及抵達新加坡後。

易華仁表示，所有VTL旅客都需搭乘指定航班。未來與這11個國家的「疫苗接種者旅遊通道」都上路後，預計每天將有多達3000名VTL旅客入境新加坡。

他指出，COVID-19疫情爆發前，來自這11個國家的旅客占新加坡樟宜機場入境旅客人次的10%，這些國家也是新加坡前20大貿易夥伴。

此外，新加坡目前將所有國家及地區依風險程度分成4類，對風險程度最低的第一類國家及地區單邊開放，目前來自台灣、中國、香港及澳門的旅客入境後不需隔離，只要在機場接受PCR檢測，結果呈陰性即可自由活動。（編輯：陳惠珍）1101009