國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天說，加快全球的疫苗接種速度，不僅是控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關鍵，也能讓全球經濟加速復甦。

法新社報導，參加IMF年度會議的財金官員，都對導致物價攀升的供應鏈瓶頸感到擔憂。

這些混亂狀況起源於疫情引發的前所未見狀況，以及經濟重啟造成需求劇烈反彈，還有在Delta變異株掀起的新疫情期間，雇主面臨難以招募到員工的問題。

不過，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，更基本的問題是大步往前邁進的國家與落後國家間的差距擴大，主因是低收入國家的接種率顯著較低。

她告訴記者：「這場會議要傳達一個非常明確的訊息，那就是讓全球民眾接種疫苗至關重要。」

先進國家已開始提供追加劑，但約有96%的低收入國家民眾尚未施打疫苗。

擔任IMF指導委員會主席的瑞典財政部長安德森（Magdalena Andersson）說，IMF成員國「呼籲國際加強合作並立即展開行動，以達成普遍接種的目標」。

喬治艾娃重申IMF的看法，即通貨膨脹壓力通常只是暫時的，但委員會強調，各國央行將密切關注物價，若有「具體」的風險，將採取行動因應。