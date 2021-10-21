美國政府日前宣布入境新規，11月8日起必須要有完整的疫苗接種才准入境，國民黨立委蔣萬安今天質詢時要求，衛福部應盡速研擬緊急第二劑疫苗的補救方案，讓有迫切赴美需求的國人能夠接種，對此衛福部長陳時中當面允諾，表示可望於12月啟動相關措施。

美國政府表示，11月8日起凡外籍成年旅客在搭乘赴美航班前，都必須出示完整的疫苗接種紀錄，蔣萬安今在衛環委員會質詢時，指出國內目前第二劑疫苗涵蓋率僅2成出頭，衛福部應檢討，提供緊急補救措施因應美國新政。

陳時中表示，由於11、12月的疫苗到貨量會比較充足，屆時可望提供有緊急需求的民眾接種第二劑，或起動鼓勵大家打第二劑的計畫，這部份沒有問題。

蔣萬安也提到，目前國內接種疫苗後死亡的個案累計912人，若用預防接種受害救濟的最低賠償標準50萬，並將申請人數減半計算，仍然須編列超過2億元的經費，但衛福部今年卻只編列1億元的預算來進行賠償，恐讓民眾擔心政府對賠償疫苗接種受害的決心。

陳時中強調，目前預防接種受害救濟基金共有2億多元，這些全部都拿來用是沒問題，衛福部的預算也不會只有1億，若有不足也可先用其他項目支應，允諾增加救濟經費。