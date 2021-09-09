55歲實力派歌手林志炫今(9日)突然在微博發長文道歉，原來是他參加大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》最新一集，播到他因太過投入表演，不慎踩空摔下舞台的片段，只見趙文卓嚇到當場變臉，連忙起身透過螢幕關心林志炫狀況。但林志炫始終自責因不小心而導致了表演的不完美，所以選擇發文向現場觀眾與演出男星們致歉。

林志炫在最新一集《披荊斬棘的哥哥》與胡海泉、熱狗、劉迦獻唱《飛雲之下》，將抒情歌完美融合RAP的演出堪稱一絕，令現場觀眾聽得如癡如醉。未料林志炫卻在表演尾聲，不慎踩空掉下舞台，嚇壞眾人，人在隔壁房間看螢幕的趙文哲，更是嚇到當場變臉，從椅子上跳起來擔心林志炫的狀況。

趙文卓見林志炫摔下舞台，嚇到當場變臉從椅子上跳起來。(取自微博)

然而個性敬業的林志炫，則是忍痛回到舞台上，劈頭就是向大家道歉，「不好意思不好意思，打擾到大家最後那個，這首歌末端的沉浸，我真的覺得不好意思，對不起。」事後他更忍不住哽咽落淚，懊惱本來好好的一首歌，卻因為他的不小心導致感動被破壞了。

林志炫難以釋懷，今(9日)更再次發文向觀眾與夥伴們致歉，表示他從摔落到播出至今1個多月，傷勢已逐漸恢復，別為他擔心，但他出道30多年，自我期許就是要把最好的帶給觀眾，「容我再次跟當時在現場被我驚擾到的所有朋友說聲─【抱歉打擾到大家末端的沉浸】。」