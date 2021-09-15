金鐘視帝龍劭華昨（14日）晚間在飯店昏迷，送醫搶救仍宣告不治，享壽68歲，震驚整個台灣演藝圈，消息傳到大陸，關鍵字也登上熱搜，不少網友都為龍劭華哀悼，以「老戲骨」、「老藝術家」稱呼他，遺憾直呼：「認識的台灣演員又少一位。」

龍劭華出道40幾年，早已是台灣人心目中的熟面孔，也紅到了兩岸三地，過世消息曝光後，不少大陸網友都在微博驚訝地說：「我看過好多台劇都有他」、「從小就看他演戲」、「我記得他的臉，是不是演過張衛建的《吉祥如意》？」、「怎麼會是他啊！老藝術家一路走好」、「台灣老戲骨」。

許多網友都為龍劭華哀悼，「又一位老戲骨離世，這是我認識為數不多的台灣老演員」，事實上，龍劭華對戲劇擁有滿腔熱情，一直默默接戲耕耘，直到2019年出演大愛電視劇《菜頭梗的滋味》，靠著洪絲條一角奪下金鐘視帝，也讓盼望獎盃以久的他大呼，「爽！真的爽！」

龍劭華過去也坦言，自己年輕時確實不成熟，「為了台灣最高殿堂這夢寐以求的獎盃得罪很多人，對不起，現在我成熟了，不會了」，當時他被問到鍍金後接戲價碼會不會漲，他也堅定強調，「不會漲價，有戲拍就很高興了」，表示自己要演到不能演為止，如今看來更令人悲傷。