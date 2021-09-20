龍劭華14日驟逝，享壽68歲，今（20）日是「頭七」，26年前和龍劭華合作《台灣水滸傳》的周思潔前往靈堂悼念，她當時在劇中飾演養女，如今來送別劇中的父親，周思潔難過表示：「龍哥應該是我合作過最多次的藝人了。」回想龍劭華已是影視前輩，敬業態度數十年如一日，「他演技已經很棒了，但在對戲的時候，有時候還會問旁邊副導演，自己演得怎麼樣，他永遠都是那麼虛心，想要精益求精」，不捨龍劭華就這樣瀟灑離開。