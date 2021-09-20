周思潔難忘26年前合作龍劭華：永遠謙虛精益求精 16:292021/09/20 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周思潔今到龍劭華靈堂悼念。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍劭華14日驟逝，享壽68歲，今（20）日是「頭七」，26年前和龍劭華合作《台灣水滸傳》的周思潔前往靈堂悼念，她當時在劇中飾演養女，如今來送別劇中的父親，周思潔難過表示：「龍哥應該是我合作過最多次的藝人了。」回想龍劭華已是影視前輩，敬業態度數十年如一日，「他演技已經很棒了，但在對戲的時候，有時候還會問旁邊副導演，自己演得怎麼樣，他永遠都是那麼虛心，想要精益求精」，不捨龍劭華就這樣瀟灑離開。 不捨40年老友龍劭華 喜翔：希望他走得開心順利 龍劭華今頭七 柯淑勤陪遺孀為他挑「新家」 #龍劭華 #周思潔 #26年 #永遠 #精益求精 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散戶退潮 定期定額人氣反爆棚 04:102021/09/20 生活新聞 亮哲淚別龍劭華 哽咽表示私下都叫他「潮龍」 15:132021/09/20 娛樂 拳王帕奎奧參選菲律賓總統 宣告在擂台內外都是戰士 16:342021/09/20 國際 多事之秋狀況浮上檯面 唐綺陽提醒2星座避免過勞 06:302021/09/20 運勢 西班牙拉帕馬島火山噴發 5000人被迫撤離 13:072021/09/20 國際 賈靜雯感念龍劭華 李國毅憾相約難圓 04:102021/09/19 娛樂新聞 鄧佳華直播大戰法拉利姐26秒 暴牙險衝破膜畫面超震撼 16:382021/09/20 娛樂 徐若瑄讚永遠影帝 呂雪鳳哭別龍劭華 04:102021/09/20 娛樂新聞 英斥資1.7億英鎊 打造新一代核潛艦 04:102021/09/19 話題觀察 人事異動站 9月10日至9月16日 04:102021/09/19 專題周報 時論廣場》不可讓政治產業之弊害了淨零（陳長文） 18:252021/09/19 時論廣場 娛樂熱門新聞 女星淪人肉提款機 背千萬賭債慘被逼拍不雅照 - 娛樂 甜美DJ嗨到直接脫掉比基尼 超兇雙峰遮不住直逼走光邊緣 - 娛樂 金剛賣雞翅 網驚留言「一隻40元」釣出老闆回應了 - 娛樂 子瑜爆又遭公司邊緣 30秒畫面只有她坐角落零特寫 - 娛樂 趙文卓《披荊斬棘的哥哥》選人失誤？淘汰名單令人意外 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。