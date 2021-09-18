桃園市長鄭文燦今天近午時分到龍劭華靈堂前哀悼，他提到和龍劭華的淵源，「我和龍哥剛好住同個社區，樓上樓下，我又擔任過新聞局長，所以和他很有話聊，龍哥一生精采、熱愛戲劇，他對於戲劇全新投入，有段時間他跟我說，偶像劇當道，他不知道資深演員在觀眾心目中的價值，我跟他說『人生如戲，戲如人生』，其實你們演的每部作品都在觀眾心中，我跟龍哥說你一直是我心目中偶像，一直到這幾年他都還在拍各種戲，他的離開，對我來說非常不捨和意外，所以我透過朋友說，我一定要來上香致意」。

鄭文燦誇龍劭華人緣好，「他和左鄰右舍都相處不錯，他拍戲有時很晚回來，我說你拍戲這麼累，他說他樂在工作，前後大概有1年半時間，以前我就跟他說，我知道你是實力派演員，而且在每個角色刻劃上都很棒，我們的互動是很自然的」。和家屬有聊什麼？鄭文燦提到，「家屬當然是非常的捨不得，心情上大致還平靜，龍嫂和兒女都是很好的人，我相信龍哥會祝福他和太太及兒子、女兒」。