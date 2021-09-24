桃園航空城如火如荼進行中，市議員游吾和為民眾發聲，他指出，若補償金納入年度所得，恐會讓一些中低收收入戶的徵收戶受到影響，無法領取社會救助金；對此社會局長鄭貴華回應，徵收戶補償金是補償個人的犧牲跟損失，絕對不會影響中低收資格，請民眾放心。

在地市議員游吾和表示，航空城區段徵收計畫目前正在進行中，但有些徵收戶是弱勢族群，許多民眾向他反映，若補償金納入年度所得會影響中低收收入戶的資格，擔心徵收戶還要重建房子，若救助金再受影響，對徵收戶來說權益受損。

社會局救助科科長陳彥良補充，因航空城計畫進入徵收階段，社會局有主動關懷在徵收區段的弱勢家戶，並提供相關福利資訊及徵收補償措施，去年已會同地政局、交通部民航局進行訪視。

陳彥良說，去年訪視對象以經濟處於最弱勢的低收、中低收入戶家庭，以土地徵收公告1年前設籍且實際居住的現住戶為主，共計訪視70戶，其中有受徵收影響須搬遷的家戶共有53戶，分別為附近地區23戶、機場園區30戶。

社會局表示，民眾及議員憂心的狀況他們都了解，為此已經函詢中央，中央表示補償屬於為國家對其所受特別犧牲所給予的補償，不會列入當年度家庭總收入，至於家戶後續支配使用後未用盡存入帳戶的金額是否屬於動產，則由地方政府再依權責認定。